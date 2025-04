Um menino, de nove anos, salvou a irmã, de cinco anos, de um sequestro depois de ver um homem levando a criança e gritar por socorro. O suspeito é um idoso, de 63 anos, que foi preso. O caso aconteceu na tarde deste sábado (12), em Jandaia do Sul, no Norte do Paraná.

A mãe das crianças estava dentro de casa quando escutou os gritos do menino alertando que estavam levando a criança. Dessa forma, o menino salvou a irmã do sequestro.

Segundo o portal TN Online com informações da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a mulher viu o homem segurando a mão da menina levando ela para outro local.

A mulher então gritou para que soltasse a criança e ele tentou fugir. No entanto, moradores do local seguraram o suspeito e agrediram o homem. Ele foi encontrado momentos depois com escoriações pelo corpo.

O suspeito foi encaminhado ao pronto socorro municipal para receber atendimento médico antes de ser levado à delegacia. A família registrou boletim de ocorrência por sequestro relâmpago.