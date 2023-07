Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Na manhã desta quarta-feira (19), moradores de Santo Antônio da Platina, no Paraná, se depararam com um carro capotado nas águas do Ribeirão das Bicas, no bairro rural Ribeirão Bonito.

O fato foi comunicado à imprensa, que informou o Corpo de Bombeiros. Uma equipe da corporação esteve no local e constatou que não havia ninguém dentro do veículo. O proprietário do carro ainda não havia sido identificado pelas autoridades.

As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas pela reportagem. No entanto, motoristas e motociclistas que passavam pelo local no momento do atendimento à ocorrência demonstraram preocupação e cobraram as autoridades para instalar barreiras de proteção nas laterais da ponte para evitar novos acidentes.