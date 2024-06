Na manhã de segunda-feira (3), por volta das 09h30, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a um acidente de trânsito do tipo colisão frontal na BR-369, no km 89, em Cornélio Procópio/PR. O sinistro envolveu dois veículos, um GM Corsa e um VW Gol.

De acordo com informações da PRF, o Corsa, com placas de Cornélio Procópio, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Gol, que trafegava no sentido São Paulo. O condutor do Corsa, um jovem de 21 anos, sofreu lesões leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Cornélio Procópio. A condutora do Gol, uma mulher de 54 anos, sofreu ferimentos graves e também foi encaminhada para o mesmo hospital.

Com o impacto da colisão, o Corsa incendiou-se. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O trânsito no local ficou interrompido para o atendimento às vítimas, a remoção dos veículos e a limpeza da pista.

A PRF informou que confeccionará o Laudo Pericial de Acidente de Trânsito (LPAT) para apurar as causas do acidente.

https://www.instagram.com/reel/C7zJTlwuRC5/?igsh=MTIzcDk0MnY0OW9oeQ==

Fotos: PRF