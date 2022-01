Uma mulher com tornozeleira eletrônica foi presa na tarde de quinta-feira (6) em Cambará, após ser flagrada com pedras de crack na boca.

A PM estava em diligências sobre uma mulher traficando drogas na rua Josefa Leonisia de Medeiros, e abordou a suspeita no momento em que ela estava em frente à sua casa. Após a revista pessoal, foram encontradas 15 pedras de crack em sua boca e R$70 em cédulas trocadas, típico de venda de drogas. Também foi apreendido o celular da mulher, pois de acordo com as denúncias, o comércio era feito através de um aplicativo de mensagens.

Outras denúncias também informavam que o tráfico de drogas praticado no local é comandado pelo marido da abordada, que está na penitenciária da cidade de Arapongas e coordena as vendas de lá.