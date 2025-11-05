Uma mulher privada de liberdade surpreendeu ao encontrar e devolver R$ 8,1 mil em espécie durante um serviço de limpeza em Sengés, nos Campos Gerais do Paraná. A ação ocorreu nesta terça-feira (4) e foi realizada no âmbito do projeto Justiça Sem Grades, desenvolvido em parceria entre a Polícia Penal do Paraná (PPPR) e a Prefeitura Municipal de Sengés.

Gesto de honestidade reforça confiança em projetos de reinserção

O dinheiro foi localizado pela custodiada enquanto ela trabalhava com a equipe da Vigilância Sanitária de Sengés, que contava com o apoio de guardas municipais e mão de obra prisional. O montante foi imediatamente entregue ao Poder Judiciário, responsável por garantir a restituição aos proprietários.

De acordo com William Ribas, coordenador regional da Polícia Penal em Ponta Grossa, o gesto reforça a confiança nas pessoas privadas de liberdade que participam de programas de reinserção.

“Essa atitude é a prova de que quando o Estado oferece oportunidade e acompanhamento adequado, o retorno vem em forma de responsabilidade e transformação. O trabalho é uma ferramenta poderosa de reinserção social e o resultado está evidente nesse gesto de integridade”, afirmou Ribas.

Transformação através do trabalho e da oportunidade

A policial penal Indianara Barbosa, gestora da Cadeia Pública de Sengés, também destacou o comportamento exemplar das participantes.

“Temos acompanhado de perto a evolução das pessoas inseridas no Justiça Sem Grades. Essa atitude mostra que o investimento em políticas de reintegração social traz frutos concretos”, ressaltou.

O serviço de limpeza foi executado por determinação judicial, após denúncias sobre acúmulo de materiais em um imóvel que causava riscos à saúde pública e transtornos à vizinhança.

O Projeto Justiça Sem Grades

O Justiça Sem Grades tem como objetivo promover a reintegração social de apenados por meio do trabalho externo supervisionado.

Atualmente, o programa conta com 24 pessoas privadas de liberdade atuando em Sengés, em diversas frentes de serviço comunitário.

Além desse projeto, a Polícia Penal do Paraná mantém parcerias com outras prefeituras e com o Fundepar, por meio da iniciativa Mãos Amigas, voltada à reforma e manutenção de colégios estaduais. Cerca de 35% dos presos do estado participam atualmente de atividades laborais.

O caso reforça como projetos de ressocialização e trabalho supervisionado podem gerar resultados concretos e inspiradores.