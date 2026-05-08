Na madrugada desta sexta-feira (8), um ônibus se envolveu em um acidente ao atropelar um bovino na rodovia PR-092, em Santo Antônio da Platina, região do Norte Pioneiro do Paraná. O caso ocorreu por volta das 2h10, no km 318+600, entre Joaquim Távora e o entroncamento com a BR-153.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o veículo era um ônibus Mercedes-Benz/Buscar, conduzido por um motorista de 45 anos, devidamente habilitado na categoria E. O coletivo transportava 35 passageiros no momento do impacto.

Segundo relato do condutor, o animal estava solto sobre a pista e não foi possível evitar a colisão. O bovino morreu no local. Apesar da gravidade da situação, nenhum ocupante do ônibus sofreu ferimentos. O veículo apresentou apenas danos leves e pôde seguir viagem após a liberação.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que registrou resultado negativo para ingestão de álcool, com índice de 0,00 mg/L.

Esse tipo de ocorrência evidencia os riscos de animais soltos em rodovias, que podem causar acidentes graves e colocar em perigo tanto motoristas quanto passageiros.