Na tarde de 07 de maio de 2026, às 16h30, equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado do Paraná realizaram uma operação conjunta no município de Japira, na Rua José Carlos Dias, Bairro Arco-Íris.

A ação teve início após informações sobre um aparelho celular furtado que estaria sendo utilizado como objeto de troca por substâncias entorpecentes, além de denúncias registradas via sistema 181 indicando a prática de tráfico de drogas em um imóvel localizado no referido bairro.

Durante a vigilância, foi observado um veículo Fiat Uno, cor prata, estacionar em frente ao local monitorado. Após breve permanência de um indivíduo no imóvel, o veículo foi abordado na rodovia PR-272, nas proximidades do portal do município, sentido Pinhalão. Na busca veicular, foi localizada uma porção de cocaína. O ocupante admitiu ter adquirido o entorpecente no endereço investigado.

Diante da confirmação da comercialização, as equipes deslocaram-se até o imóvel alvo, onde realizaram buscas. No interior da residência, foram localizadas:

• Sobre o guarda-roupa no quarto do suspeito: 23 porções de cocaína, 9 pedras de crack, uma pedra maior de crack (que renderia 50 pedras), 8 comprimidos de ecstasy e R$ 125 em espécie.

• Na cozinha, sobre a mesa: uma porção de maconha, 579,9g de fios de cobre de origem não comprovada, rolos de plástico transparente e filme utilizados para embalar drogas, além de duas facas com resquícios de maconha.

Ao todo foram presos 03 indivíduos (21, 24 e 30 anos), o usuário (39 anos) encaminhado para Termo Circunstanciado. Eles foram conduzidos inicialmente ao Hospital de Japira para a lavratura do laudo de integridade física e, posteriormente, encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de polícia judiciária.