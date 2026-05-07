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A Polícia Civil, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho (PR), apreendeu diversas armas de fogo e prendeu um homem de 74 anos durante uma operação realizada na manhã desta quinta-feira (7), no bairro Vila Setti, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro.

A ação foi resultado de uma investigação iniciada após um episódio registrado na noite de 30 de abril, por volta das 23h30, na Rua Londrina. De acordo com o inquérito policial, o suspeito conduzia um veículo escuro, causando transtornos no trânsito da região. Ao ser questionado por moradores, ele teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo para o alto, fugindo em seguida.

Investigação levou à expedição de mandado

De acordo com testemunhas e no trabalho de inteligência conduzido pela equipe policial, a autoridade responsável solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência do investigado.

Na manhã desta quinta-feira, policiais civis foram até um imóvel na Rua José Bertho, também em Vila Setti, para cumprir a ordem judicial. Segundo a Polícia Civil, no local, o homem indicou voluntariamente onde escondia o armamento.

Armas apreendidas

Durante a operação, foram localizados e apreendidos:

Um revólver calibre .32, com munições (uma delas já deflagrada);

Uma espingarda de dois canos calibre .24;

Uma espingarda calibre .32, de fabricação italiana;

Diversos cartuchos, coldres e cintos porta-munições.

Homem foi autuado e responderá em liberdade

O investigado foi encaminhado à unidade policial e preso por posse irregular de arma de fogo, já que não apresentou documentação legal para posse dos armamentos apreendidos. Ele também deverá responder pelo crime de disparo de arma de fogo em via pública.

Após o pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, o homem foi liberado e responderá ao processo em liberdade.

As armas apreendidas permanecerão sob custódia da Polícia Civil e passarão por perícia técnica, enquanto as investigações continuam.

Delegado destaca rápida resposta policial

O delegado adjunto Tristão Antônio Borborema de Carvalho, responsável pela coordenação da investigação, destacou a importância da ação para a segurança da população.

“A pronta resposta dos nossos agentes demonstra o rigor da Polícia Civil no combate a atos de imprudência armada; a custódia do envolvido e a retirada dessas armas de circulação são passos fundamentais para garantir a ordem e a tranquilidade da população de Jacarezinho”, afirmou.