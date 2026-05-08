Na data de ontem, 7 de maio, o Corpo de Bombeiros de Jacarezinho foi acionado para atender uma ocorrência de queda em mesmo nível registrada na Avenida Paraná, nº 528.

A vítima, um homem de 86 anos, sofreu ferimentos moderados. De acordo com as informações iniciais, há suspeita de fratura e contusão na região da face. O idoso recebeu atendimento imediato no local e foi encaminhado para avaliação médica especializada.

O episódio evidencia a importância da pronta resposta das equipes de emergência em situações que envolvem idosos, grupo mais suscetível a acidentes e quedas em ambientes públicos ou residenciais.