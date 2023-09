Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um acidente com dois carros deixou cinco pessoas feridas em estado grave nesta noite de quinta-feira (28) na BR-153, em Ibaiti, no Norte do Paraná. A batida aconteceu quando um dos carros fazia uma ultrapassagem proibida na curva, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A via foi interditada durante a madrugada, mas liberada em seguida. Um GM Cruze com placas de Ourinhos, São Paulo, carregava três pessoas, e a Montana, com placas de Ibaiti, duas.

As vítimas foram encaminhadas ao hospital do município.

De acordo com a PRF, a ultrapassagem “gera riscos aos usuários da via”, e deve ser feita apenas em locais permitidos e “requer preceitos de segurança”.