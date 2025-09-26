Na manhã desta quinta-feira (25), um acidente de trânsito foi registrado no km 06+600 da PR-218, em Carlópolis. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o fato ocorreu por volta das 10h.

Um veículo Ford Fiesta, com placas de Carlópolis, trafegava no sentido crescente da rodovia quando colidiu contra uma placa de sinalização localizada na margem esquerda da via.

O condutor, de 42 anos, e a passageira, de 39, sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Pronto-Socorro de Carlópolis para atendimento médico.

A PRE esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego durante o atendimento às vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.