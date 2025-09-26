A Polícia Militar recuperou dois aparelhos celulares durante diligências realizadas na tarde desta terça-feira, por volta das 14h45, em Ibaiti.

Segundo informações do boletim, as buscas tiveram início após o registro de um furto de um aparelho Redmi Note 10s (BOU nº 2025/1099215) e do extravio de um celular Redmi 12C (BOU nº 2025/1154414).

Durante as diligências, as equipes policiais localizaram os dois aparelhos em posse de pessoas apontadas como responsáveis pela guarda dos objetos. Questionados, os envolvidos apresentaram espontaneamente os celulares às autoridades.

Na sequência, tanto os objetos quanto os abordados foram encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti, para que fossem adotados os procedimentos cabíveis.

A Polícia informou ainda que, com a autorização de um dos moradores, foi realizada busca em uma das residências relacionadas à ocorrência.