Na noite da última quarta-feira (30), por volta das 23h10, equipes da Polícia Militar do 2º Batalhão recuperaram uma motocicleta furtada e apreenderam dois menores durante uma ação no bairro Aparecidinho III, em Santo Antônio da Platina. Um homem também foi preso por receptação e suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

A operação foi desencadeada após uma denúncia recebida via COPOM, indicando que uma residência, já conhecida por ser ponto de comercialização de entorpecentes, estaria servindo como esconderijo para veículos furtados. De posse das informações, as equipes de Rádio Patrulha deslocaram-se até o endereço informado, localizado na antiga Rua E.

Ao chegar ao local, os policiais localizaram uma motocicleta vermelha, escondida nos fundos da residência, em uma área sem iluminação e coberta por vegetação. Após consulta no sistema SESP/Intranet, foi confirmado que o veículo, uma Honda/CG 150 Titan, havia sido furtado no mesmo dia. O caso já constava em boletim de ocorrência registrado anteriormente.

Durante a abordagem, três pessoas que estavam no imóvel foram detidas. Nada de ilícito foi encontrado com os abordados, mas um dos indivíduos carregava a quantia de R$ 410,00 em espécie, valor que, segundo ele, seria proveniente da venda de entorpecentes. Ao ser questionado sobre o furto, o mesmo admitiu ter subtraído a motocicleta de um sítio e contou com a ajuda dos menores.

De acordo com a PM, o indivíduo preso já possui diversas denúncias relacionadas ao tráfico de drogas e à receptação de veículos. Os dois menores apreendidos também estariam envolvidos em ações semelhantes na região.

Após a confecção do boletim de ocorrência na sede da 4ª Companhia, os envolvidos foram encaminhados ao Pronto-Socorro para a realização de laudo médico e, em seguida, apresentados à autoridade policial na 38ª Delegacia de Polícia Civil para as medidas legais cabíveis.

A ação reforça o trabalho constante da Polícia Militar no combate aos crimes patrimoniais e ao tráfico de drogas, com o apoio da comunidade por meio de denúncias anônimas.