Na tarde de ontem (8), por volta das 16h30, um grave acidente na PR-160, no trecho entre Cornélio Procópio e Nova Fátima, no norte pioneiro do Paraná, deixou uma vítima com lesões leves, apesar da cena impressionante de destruição do veículo.

O acidente envolveu um caminhão Iveco/Daily, com de placa Santo Antônio da Platina-PR, conduzido por um homem de 29 anos, que perdeu o controle do veículo no Km 56+320m da rodovia, chocando-se violentamente contra uma árvore à margem direita da via, no sentido de trânsito. Devido ao impacto, extintores de incêndio que eram transportados pelo veículo foram arremessados ​​sobre a via. O motorista foi encaminhado ao hospital da cidade de Cornélio Procópio, onde recebeu atendimento devido a lesões leves.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), um VW/Gol, com placas de Cornélio Procópio-PR, estava estacionado à margem direita da rodovia devido a outro acidente que já havia ocorrido no mesmo local. A colisão do caminhão com a árvore resultou no arremesso de extintores de incêndio, atingindo o veículo carro estacionado. O motorista do Gol, um homem de 40 anos, não se feriu.

Chovia no momento do acidente. O trecho é de pista simples e havia sinalização informando sobre obras no local, porém, a sinalização horizontal não estava claramente visível devido às condições climáticas.