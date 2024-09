Grave acidente na PR-218

Um caminhão carregado de celulose tombou na manhã desta quarta-feira (5) na PR-218, entre Guapirama e Jundiaí do Sul. A cabine ficou completamente destruída.

O motorista ficou preso às ferragens e foi resgatado pelos bombeiros, consciente e orientado. Seis bombeiros de Santo Antônio da Platina participaram do resgate, que durou cerca de uma hora e meia e envolveu ferramentas específicas para desencarceramento.

Apesar da gravidade do acidente, o motorista sofreu ferimentos moderados e foi levado a um hospital da região. As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE). A rodovia foi interditada durante o atendimento.

