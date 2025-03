Um acidente envolvendo um carro e uma camionete deixou duas pessoas feridas na tarde de segunda-feira (24), por volta das 13h30, na PR-855, no trevo de acesso à cidade de Bandeirantes/PR.

De acordo com as informações apuradas no local, uma GM/Montana, com placas de Londrina-PR, trafegava pela rodovia no sentido Andirá a Bandeirantes quando, ao chegar no km 3, colidiu com um VW/Gol, de Santa Mariana-PR, que cruzava a pista.

O condutor do Gol, um homem de 59 anos, ficou ferido e foi encaminhado à Santa Casa de Bandeirantes. Já o motorista da Montana, um homem de 65 anos, realizou o teste, que apresentou resultado 0,00 mg/L. A passageira da Montana, uma mulher de 61 anos, também foi levada para atendimento médico na Santa Casa de Bandeirantes.