Um acidente entre um carro e um caminhão aconteceu na tarde de terça-feira (25), no km 3 da rodovia PR-515, em Jacarezinho/PR.

De acordo com as informações colhidas no local, o Fiat/Uno, com placas de Iaras-SP, trafegava no sentido PR-431/Dacalda quando, ao atingir o km 3, colidiu com um caminhão, com placas de Guarujá-SP, que seguiu no sentido contrário.

No carro, o condutor de 28 anos, não sofreu ferimentos e fez o teste do bafômetro, que apontou 0,00 mg/L de álcool no sangue. Já o passageiro, de 32 anos, foi encaminhado ao Hospital de Jacarezinho para atendimento médico.