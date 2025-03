Um atropelamento registrado na rodovia PR-092, no km 287+300 metros, próximo à praça de pedágio, deixou duas pessoas feridas na segunda-feira (24), em Siqueira Campos/PR.

De acordo com informações da PRE, o acidente envolveu uma motocicleta, com placa de Santo Antônio da Platina-PR, que transitava no sentido Quatiguá a Siqueira Campos quando atingiu um pedestre.

O condutor da motocicleta, de 45 anos, e o pedestre, de 32 anos, foram socorridos e encaminhados ao Pronto-Socorro de Siqueira Campos para atendimento médico.