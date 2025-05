Na tarde desta quinta-feira, 22 de maio de 2025, um corpo foi encontrado boiando nas águas do Ribeirão Ourinhos, na cidade de Jacarezinho, Paraná.

As autoridades foram acionadas para atender à ocorrência. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar da cidade se deslocaram até o local, nas proximidades da Vila Sete, para realizar os procedimentos necessários.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada, e as autoridades devem investigar as circunstâncias do ocorrido. Mais informações serão disponibilizadas conforme o avanço das investigações

