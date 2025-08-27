Na madrugada desta terça-feira (26), por volta de 00h20, uma ocorrência policial mobilizou equipes da Polícia Militar no município de Ibaiti, no bairro Oscar Negrão. O caso teve início durante uma abordagem de rotina na Rua João Batista Balmant, quando um veículo Fiat/Strada Fire Flex aproximou-se da guarnição em alta velocidade.

Segundo informações da PM, mesmo após ordens de parada, o motorista desobedeceu e acelerou em direção aos policiais e ao indivíduo que estava sendo abordado, colocando-os em risco. Em seguida, empreendeu fuga pelas ruas da cidade, desrespeitando sinalizações de trânsito e trafegando em velocidade incompatível com a via, colocando em perigo pedestres e outros veículos.

Após aproximadamente 4 km de perseguição, o veículo foi finalmente abordado na Avenida Tertuliano de Moura Bueno. Dois indivíduos estavam no interior do automóvel. Durante a revista, nada de ilícito foi encontrado, mas o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e desorientação.

Ainda conforme a ocorrência, o motorista confessou ter ingerido cerca de 10 latas de cerveja horas antes. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas foi lavrado termo de constatação de alteração da capacidade psicomotora. Além disso, a Carteira Nacional de Habilitação do condutor estava vencida há mais de 30 dias e o veículo apresentava pendência/bloqueio junto ao órgão de trânsito.

Dentro do carro foram encontradas latas de cerveja abertas. O automóvel foi apreendido e encaminhado ao pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar. Após exames médicos, o motorista foi conduzido até a 37ª DRP de Ibaiti, onde foi preso em flagrante.