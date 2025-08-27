Durante patrulhamento ostensivo pela Rua João Guilherme Peixe, em Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar flagrou uma movimentação suspeita envolvendo indivíduos em frente a uma residência.

Segundo os policiais, um dos suspeitos, ao perceber a aproximação da viatura, arremessou uma sacola para dentro do quintal da casa e fugiu a pé, não sendo possível sua captura. Ao mesmo tempo, outro envolvido, que estava em uma motocicleta, tentou escapar, mas perdeu o controle do veículo e caiu. Ele resistiu à abordagem, mas foi contido pelos policiais.

Na sacola dispensada, os militares encontraram 25 porções de cocaína, já embaladas e prontas para a venda. Durante buscas no interior da residência, outro homem foi localizado e, em seus pertences, foram encontradas mais 10 porções da mesma droga, além de dinheiro em notas e moedas, característico do comércio de entorpecentes.

No total, foram apreendidos 35 porções de cocaína (34g), a quantia de R$ 267,40, além da motocicleta utilizada na tentativa de fuga.

Todos os envolvidos foram encaminhados ao pronto-socorro para avaliação médica e, posteriormente, apresentados à Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido. O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos devido à presença de um menor entre os detidos.