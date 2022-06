Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um rapaz de 18 anos morreu em um grave acidente na PR-218, no trecho entre Jundiaí do Sul a Ribeirão do Pinhal, durante a noite da última segunda-feira (30).

O jovem, identificado como Samuel de Melo, era passageiro de um GM Celta que saiu da pista e bateu violentamente contra uma árvore. A vítima foi a óbito ainda no local do acidente.

Um segundo ocupante do carro, que seria o motorista, sofreu ferimentos graves e foi hospitalizado. Chovia na hora do acidente.