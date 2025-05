Jacarezinho foi palco do lançamento da nova identidade visual do Norte Pioneiro. O evento, realizado no Sebrae/PR, contou com a presença de lideranças e empresários, que puderam conhecer os pilares para escolha da marca coletiva territorial, tais como, os potenciais naturais e culturais da região, alimentação saudável, água abundante, paz de espírito e hospitalidade.

A região já é reconhecida por três Indicações Geográficas (IG): cafés especiais, goiaba e morango, e tem se consolidado como um polo de produção de alimentos de alta qualidade, cercada por belezas naturais como cachoeiras e marcada por um povo acolhedor.

A construção da marca foi resultado de um processo participativo, que incluiu eentrevistas individuais com lideranças locais, visitas às feiras regionais como a Ficafé e a Feira Sabores, além de, quatro rodas de conversa com mais de 50 representantes de setores públicos, empresariais, universidades e entidades setoriais.

Conforme o vice-coordenador do Comitê Territorial do Norte Pioneiro, Jailton Aparecido de Paula, a marca será uma oportunidade para unificar os esforços regionais em áreas como alimentos diferenciados, produção orgânica, inovação, turismo e negócios, fortalecendo a visibilidade da região e atraindo novos investimentos.

O consultor do Sebrae Odemir Capello, destaca que a marca é fruto de um trabalho coletivo e representa o primeiro passo na criação de uma identidade regional. A próxima etapa será a formação de uma governança para gestão da marca, com definição de protocolos para o uso em produtos e serviços.

IDENTIDADE VISUAL

O símbolo da marca foi desenhado em forma de folhas com um círculo central. Cada folha colorida representa um setor-chave da região – cafés, frutos, laticínios, agronegócio, hortaliças e águas doces – e o círculo simboliza a prosperidade. O formato em V representa a expansão, possível por meio da união da comunidade.