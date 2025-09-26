Uma motocicleta foi apreendida durante patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar no bairro Jardim Santa Bárbara.

Segundo o boletim, os agentes avistaram uma Honda/CG 150 Fan ESDI, de cor preta, que estaria produzindo ruído excessivo por meio do escapamento adulterado, além de cortar giro, ocasionando sons explosivos.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Contudo, durante a inspeção do veículo, a equipe constatou a ausência de equipamentos obrigatórios, como o filtro de ar, além de modificações no sistema de escapamento.

Diante das irregularidades, os policiais apreenderam a motocicleta, lavraram os Autos de Infração de Trânsito (AITs) correspondentes e repassaram as orientações jurídicas cabíveis ao motorista.

A ação, segundo a corporação, faz parte do trabalho contínuo de fiscalização de trânsito e combate a irregularidades que comprometem a segurança pública e a tranquilidade da comunidade.