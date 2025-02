A Polícia Ambiental apreendeu, na quarta-feira (12), 33 pássaros silvestres em uma operação no município de Andirá/PR. A ação aconteceu após uma denúncia anônima e revelou uma posse irregular das aves, incluindo uma espécie ameaçada de extinção.

Os policiais resgataram 30 pássaros silvestres sem anilhas de identificação, dois bicudos-de-bico-preto (aves exóticas sem comprovação de origem), e um papagaio.

O responsável pelas aves não possuía registro no Sistema de Controle e Monitoramento da Atividade de Criação Amadora de Pássaros (SISPASS) e foi autuado por infração ambiental. As multas aplicadas somaram R$ 22.400,00.

A operação contou com o apoio do Instituto Água e Terra, e as aves apreendidas foram encaminhadas para avaliação e destinação adequada.