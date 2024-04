Equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina cumpriu, na manhã de ontem (19), um mandado de busca e apreensão em uma mercearia no Distrito de Conselheiro Zacarias. No local, foi preso em flagrante o proprietário do estabelecimento, um homem de 50 anos, por venda ilegal de gás de cozinha.

O mandado de busca foi solicitado pelos delegados da 38ª DRP após diversas denúncias anônimas recebidas. A ação teve a concordância do Ministério Público e foi autorizada pelo Poder Judiciário local.

Durante a operação, foram apreendidos 11 botijões de gás. Os botijões apreendidos foram doados ao asilo platinense pelos delegados, mediante autorização judicial.

O comerciante preso confessou o crime, mas alegou que não sabia que precisava de autorização da Agência Nacional de Petróleo (ANP) para vender gás de cozinha. Ele foi preso por crime contra a ordem econômica, cuja pena de detenção varia de um a cinco anos, e encaminhado à Cadeia Pública de Andirá/PR.