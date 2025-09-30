Na tarde desta segunda-feira (29), durante patrulhamento no centro de Santo Antônio da Platina, a Polícia Militar abordou uma motocicleta Honda/CG 160 Start, de cor preta, que circulava com escapamento produzindo ruído excessivo.

Na inspeção veicular, os policiais constataram várias irregularidades: retrovisores em desacordo com as normas do Contran, ausência do filtro de ar do motor, lacre da placa violado, licenciamento vencido e escapamento esportivo.

O condutor estava devidamente habilitado e não portava nenhum ilícito. Diante da situação, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 4ª Companhia da Polícia Militar. Foram lavrados autos de infração e boletim de ocorrência.