Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes, munições e materiais ligados ao tráfico de drogas, na tarde desta semana, na rodovia PR-092, na região de Wenceslau Braz.

Durante patrulhamento pela rodovia, equipes visualizaram uma motocicleta sem placa ocupada por um casal, que demonstrou nervosismo ao perceber a presença policial e tentou deixar a via rapidamente. Diante da atitude suspeita, foi realizada a abordagem.

Na revista pessoal, os policiais encontraram uma porção de cocaína com o condutor. Questionado, ele afirmou ser usuário e indicou ter adquirido a droga momentos antes, relatando ainda detalhes sobre a forma de comercialização, que ocorreria por meio de entregas e pontos de retirada em área rural.

Com base nas informações e em denúncias anteriores, as equipes se deslocaram até um endereço ligado ao suspeito apontado como responsável pelo tráfico. No local, após autorização da moradora, foi realizada busca domiciliar.

Durante as buscas, foram localizados aproximadamente 1,1 quilo de maconha, porções de cocaína prontas para comercialização, sementes de maconha, uma balança de precisão, anotações relacionadas à contabilidade do tráfico, além de dinheiro em espécie, celulares e 107 munições de calibre .22.

A mulher responsável pela residência foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de munição. Ela foi encaminhada para atendimento médico e, posteriormente, apresentada à autoridade policial.

Um homem também foi conduzido como testemunha da ocorrência.

A motocicleta supostamente utilizada para a entrega de entorpecentes foi apreendida.