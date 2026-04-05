Um homem foi preso na tarde de sábado (04) após atropelar uma idosa e fugir sem prestar socorro, no município de Siqueira Campos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da ROCAM foram acionadas por moradores que relataram o atropelamento e informaram as características do veículo envolvido. Durante diligências, o automóvel foi localizado e abordado pouco tempo depois.

O condutor não possuía habilitação e apresentava sinais evidentes de embriaguez, como odor etílico, fala desconexa e dificuldade de locomoção. Ele também desobedeceu ordens da equipe policial durante a abordagem.

A vítima, uma idosa de 87 anos, havia acabado de sair de uma celebração religiosa quando foi atingida. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local por uma equipe de socorro e, em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro.

Segundo a polícia, mesmo após o ocorrido, o motorista demonstrou comportamento agressivo e desrespeitoso, chegando a proferir declarações ofensivas sobre o atropelamento.

O teste do bafômetro foi oferecido, mas recusado pelo condutor. Diante dos sinais de embriaguez, foi lavrado termo de constatação e o homem foi preso em flagrante.

Durante a ocorrência, os policiais também constataram que havia duas crianças pequenas no interior do veículo no momento da abordagem.

O suspeito foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil, juntamente com o veículo apreendido.