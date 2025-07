Na noite de quarta-feira (09/07), a Polícia Militar do Paraná, por meio do 2º Batalhão, realizou uma operação de fiscalização de trânsito no município de Wenceslau Braz/PR, com o objetivo de coibir infrações, garantir a segurança viária e promover a ordem pública.

Durante patrulhamento pela Rua Rio do Peixe, por volta das 18h30, uma equipe policial abordou uma motocicleta Honda/Biz que trafegava em alta velocidade e de forma imprudente, colocando pedestres em risco. Ao ser abordado, constatou-se que o condutor era menor e não possuía habilitação. Além disso, o veículo estava com o licenciamento vencido desde 2014. Diante das irregularidades, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 2ª Companhia da Polícia Militar, sendo lavrados três autos de infração conforme o Código de Trânsito Brasileiro.

Na sequência, entre 19h30 e 20h30, foi realizada uma operação de fiscalização em frente à sede da 2ª Companhia, localizada na Avenida 7 de Setembro, também no Centro da cidade. Diversos veículos e motocicletas foram abordados, sendo verificados itens como documentação, uso de equipamentos obrigatórios e condições de trafegabilidade. Como resultado, foram lavrados 54 autos de infração por diversas irregularidades constatadas durante as abordagens.

As ações transcorreram sem alterações de ordem pública e reforçam o compromisso da Polícia Militar com a segurança da população e o cumprimento da legislação de trânsito.