Na manhã desta segunda-feira (07), em Santo Antônio da Platina/PR, a Polícia Militar prendeu um homem pelo descumprimento de medida protetiva de urgência, além dos crimes de ameaça, dano e resistência.

Durante as diligências, a equipe localizou o indivíduo nas proximidades da residência da vítima. O homem admitiu ter procurado sua ex-companheira, mesmo ciente da medida judicial em vigor. A vítima relatou que foi ameaçada e que o autor danificou parte do imóvel ao tentar forçar entrada. Durante a abordagem, o homem resistiu à ação policial, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança de todos os envolvidos. Após atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para as providências cabíveis.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate à violência doméstica e familiar, atuando com firmeza na proteção das vítimas e no cumprimento das medidas legais.