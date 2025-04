Na tarde de 11 de abril de 2025, policiais militares do 2º Batalhão atenderam a uma denúncia na Rua Nicolau Chama, no Centro de Jundiaí do Sul. Segundo relatos, indivíduo estaria ameaçando transeuntes com uma faca nas proximidades da Escola Professor Luiz Petrini, gritando que iria ferir sua namorada, que conseguiu se refugiar na casa de uma amiga.

A equipe policial localizou o suspeito próximo à praça central, portando uma faca. Durante a abordagem, o homem alegou que carregava a arma para sua proteção. Ele foi encaminhado ao pelotão da Polícia Militar para a lavratura de um termo circunstanciado pelo porte ilegal de arma branca. Após o procedimento, o suspeito foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia Civil e liberado no local. A faca foi apreendida e entregue às autoridades competentes.

A ação demonstra o empenho da Polícia Militar em garantir a segurança da comunidade e prevenir atos de violência.