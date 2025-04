Na sexta-feira, 13 de abril de 2025, por volta das 18h30, na Avenida Brasil, no Centro de Cambará/PR, equipes policiais do 2º Batalhão realizaram uma operação que culminou na prisão de um indivíduo e na apreensão de uma motocicleta Honda CG 150 FAN, cor vermelha.

Durante patrulhamento ostensivo na região, as equipes ROTAM avistaram o veículo em alta velocidade, emitindo corte de giro, o que gerou fundada suspeita e representou um risco à segurança viária. Ao emitir ordem de parada por sinais luminosos, sonoros e gestuais, o condutor ignorou as instruções e iniciou uma fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro, exigindo acompanhamento tático das equipes.

No decorrer da perseguição, o condutor demonstrou extrema imprudência, transitando na contramão, avançando faixas de pedestres sem redução de velocidade e realizando manobras perigosas que colocaram em risco a segurança de terceiros. Após cerca de 15 minutos de acompanhamento, o condutor perdeu o controle do veículo e caiu na Rua Doutor Genaro Resende, esquina com a Rua 21 de Outubro, sendo então abordado pelas equipes policiais.

Na averiguação, verificou-se que o veículo apresentava adulteração no sinal identificador, estando equipado com uma placa pertencente a outro modelo de motocicleta registrada em município diverso. Além disso, foi constatado que o condutor encontrava-se com CNH suspensa e vencida desde o ano de 2017.

Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido ao Hospital Municipal de Cambará para a emissão de laudo médico e, posteriormente, apresentado na Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

O trabalho das equipes resultou na prisão de uma pessoa e na apreensão de uma motocicleta, demonstrando o comprometimento do 2º Batalhão com a segurança da população e a pronta resposta às ocorrências que ameaçam o bem-estar coletivo.