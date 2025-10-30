Na noite de terça-feira (29/10), a Polícia Militar de Wenceslau Braz realizou uma ação que resultou na apreensão de uma motocicleta e no registro de diversas infrações de trânsito, após o condutor desobedecer ordem de parada e realizar manobras perigosas em via pública.

A equipe estava em ponto-base na Avenida Augusto Pascoal da Silva, quando avistou uma motocicleta de cor preta trafegando com escapamento adulterado, produzindo ruído excessivo. Ao perceber a presença policial, o condutor acelerou bruscamente, demonstrando nervosismo e olhando constantemente para trás.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram acompanhamento tático, utilizando sinais sonoros e luminosos. O motociclista passou a trafegar em alta velocidade, realizando ultrapassagens perigosas e saltando quebra-molas, obrigando motoristas e pedestres a se afastarem para evitar acidentes.

Em determinado momento, o condutor entrou no Espaço Chico, local de grande concentração de pessoas, inclusive crianças, ignorando as ordens de parada. Durante a manobra, quase atropelou um policial e pedestres que utilizavam a pista de caminhada.

Após perder o indivíduo de vista, a equipe recebeu informações anônimas sobre o possível paradeiro do veículo. No endereço indicado, a motocicleta foi localizada em um quintal, com autorização do morador para vistoria. O condutor, entretanto, não foi encontrado.

Diante das irregularidades constatadas e da condução perigosa, a motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio da 2ª Companhia da Polícia Militar, sendo lavradas as notificações cabíveis. O caso foi também encaminhado à Polícia Civil para apuração de possível infração penal.

A Polícia Militar reforça seu compromisso com a segurança viária e alerta sobre os riscos de conduzir veículos de forma imprudente, reafirmando que seguirá atuando de maneira rigorosa contra práticas que coloquem em risco a vida e o bem-estar da população.

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que o veículo, embora sem pendências administrativas, apresentava descarga livre, confirmando o barulho anormal.

Diante das irregularidades e da impossibilidade de sanar o problema no local, a motocicleta foi apreendida e recolhida ao pátio do Destacamento da Polícia Militar, onde permanecerá até regularização.

Foram lavrados quatro autos de infração conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O condutor foi orientado quanto aos procedimentos legais e liberado no local.

A Polícia Militar reforça que ações de fiscalização de trânsito continuam sendo realizadas com frequência no município, com o objetivo de garantir a segurança viária e o sossego público.