As equipes ROTAM e ROCAM do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram, na noite desta sexta-feira (31), uma operação de trânsito na área central do município, com foco na prevenção e repressão de infrações e crimes de trânsito.

A ação ocorreu por volta das 21h45 e teve duração aproximada de uma hora e meia, em resposta a denúncias de moradores sobre o uso irregular e imprudente de motocicletas nas vias públicas da cidade.

Durante a operação, diversos motociclistas foram abordados, sendo que sete motocicletas foram apreendidas por apresentarem adulterações, escapamentos irregulares e outras modificações que causavam perturbação pública.

Os condutores foram orientados pelas equipes policiais e liberados no local, enquanto os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio do Destacamento da Polícia Militar de Quatiguá, onde permanecerão à disposição das autoridades competentes para as providências cabíveis.

A Polícia Militar reforçou que ações como esta continuarão sendo realizadas com o objetivo de garantir a segurança e o sossego da população, além de coibir práticas que coloquem em risco a integridade de motoristas e pedestres.