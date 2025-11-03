Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (31), por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão do consumo de álcool, além de outras infrações de trânsito. A ocorrência foi registrada por volta das 22h20, na Avenida Governador Paulo Cruz Pimentel, em Ibaiti.

De acordo com a equipe, durante patrulhamento, avistaram um automóvel GM/Corsa Wind, de cor prata, trafegando na contramão da via, em alta velocidade e com os faróis apagados. No interior do carro estavam cinco ocupantes, todos sem o cinto de segurança afivelado e com copos de bebida alcoólica.

O grupo relatou que se dirigia a um bar 24 horas nas proximidades, local conhecido pelas equipes policiais por denúncias de som alto e possível tráfico de drogas, e que apresentava grande movimentação naquele momento.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os passageiros, que foram orientados e liberados. No entanto, ao identificar o condutor, os policiais constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava claros sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e fala alterada.

O veículo também apresentava pendências administrativas, estando com o licenciamento vencido desde 2021 e bloqueado junto ao órgão competente.

Submetido ao teste do etilômetro, o motorista apresentou resultado de 0,61 mg/L de álcool no ar alveolar, configurando crime de trânsito conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O automóvel foi recolhido ao pátio da 3ª Companhia da Polícia Militar, e o condutor encaminhado para exame de integridade física e, em seguida, à 37ª Delegacia Regional de Polícia de Ibaiti, para os procedimentos legais.