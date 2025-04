Na tarde de 11 de abril de 2025, policiais militares do 2º Batalhão, com o apoio da equipe de Operação com Cães da Unidade, cumpriram um mandado de busca e apreensão na Rua Quintino Bocaiuva, em Jacarezinho. Durante monitoramento no local, foi flagrada uma transação suspeita envolvendo uma mulher e um homem.

Após abordagem, foi identificada a suspeita e um homem portando uma porção de maconha.

Simultaneamente, a equipe de Operações com Cães abordou a suspeita enquanto ela saía com seu veículo. No momento da chegada da polícia, a mulher tentou quebrar seu celular. Em buscas na residência, realizadas com a utilização dos cães farejadores, foram encontrados 53 gramas de maconha, 7 gramas de crack, dinheiro, balança de precisão e materiais relacionados ao preparo de drogas para venda.

Os dois envolvidos foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os itens apreendidos, incluindo 3 aparelhos celulares, uma faca, um rolo de saco plástico, R$ 20,00 em espécie e um veículo VW Gol que foi recolhido ao pátio.

A operação reforça o compromisso da Polícia Militar na luta contra o tráfico de drogas e no cumprimento de mandados judiciais.