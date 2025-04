Na tarde de 12 de abril de 2025, policiais militares do 2º Batalhão atenderam a uma ocorrência de violência doméstica na Rua José Lavorato, em Santo Antônio da Platina. A vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com dois chutes nas costas e um soco no rosto. Durante o atendimento, o suspeito saiu da residência alterado, ameaçando a vítima e resistindo à abordagem policial.

Após ser detido, o homem continuou a proferir ameaças e desacatos contra a equipe policial durante o trajeto à 4ª Companhia. Por questões de segurança, foi necessário o uso de algemas, conforme a Súmula Vinculante 11 do STF. O suspeito resistiu ativamente, mas foi contido sem lesões e encaminhado ao hospital para laudo de integridade física antes de ser apresentado à autoridade policial.

A ação reforça o compromisso da Polícia Militar em proteger vítimas de violência doméstica e garantir a segurança da comunidade.