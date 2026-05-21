BANDEIRANTES (PR) – Uma operação de fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de domingo (17 de maio de 2026) resultou na apreensão de uma carga significativa de produtos ilegais, reforçando o combate ao contrabando na região do Norte Pioneiro.

Durante abordagem na BR-369, agentes da PRF localizaram mais de 3.000 Dispositivos Eletrônicos para Fumar (DEFs) e uma quantidade expressiva de medicamentos emagrecedores de origem proibida, todos transportados em um veículo SUV alugado. Os itens estavam escondidos no porta-malas e nos bancos traseiros, evidenciando tentativa de ocultação.

Segundo informações da corporação, a ação foi possível graças ao trabalho conjunto entre o Setor de Inteligência da PRF e o uso de técnicas de monitoramento estratégico e análise de risco, que permitiram identificar o veículo suspeito.

A apreensão demonstra a relevância da atuação da PRF no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e na proteção da saúde pública, já que tanto os cigarros eletrônicos quanto os medicamentos contrabandeados representam riscos à população.