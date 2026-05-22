Na data de ontem, 21 de maio, um acidente de grandes proporções foi registrado no município de Ibaiti, no Norte Pioneiro do Paraná. A colisão ocorreu no km 109 da rodovia BR-153 e envolveu um automóvel e um caminhão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O condutor do carro, um homem de 37 anos, ficou preso nas ferragens, sendo necessário o trabalho de desencarceramento. Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não resistiu e morreu no local. Ele apresentava múltiplos ferimentos nas regiões do crânio, tórax e pelve.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil também estiveram presentes, realizando os procedimentos cabíveis e organizando o tráfego na rodovia.

Esse trecho da BR-153 é bastante movimentado, especialmente pelo tráfego de caminhões, o que aumenta o risco de acidentes graves. As autoridades reforçam a necessidade de atenção redobrada e respeito às normas de trânsito para evitar novas tragédias.