A Operação Rondon Paraná 2025 continua movimentando a região do Norte Pioneiro com uma série de ações de extensão universitária. A programação começou na quinta-feira (10) e segue até a próxima segunda-feira (21).

A iniciativa do projeto é do Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), em parceria com as sete universidades estaduais, duas federais e cinco instituições particulares de ensino superior. Mais de 280 estudantes de cursos de graduação atuam de forma simultânea, promovendo ações nas áreas de cultura, educação, saúde, meio ambiente, tecnologia e trabalho.

Em São Sebastião da Amoreira, por exemplo, cidade com 8.622 habitantes, os rondonistas realizaram nesta terça-feira (15) oficinas educativas voltadas para as crianças que estão em período de férias e com poucas opções de lazer. Os temas foram adaptados conforme a faixa etária e os interesses da comunidade.

A estudante do Curso de Engenharia de Produção, Joyce Gonçalves da Silva, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), destaca a importância das atividades para a comunidade. “Organizamos as oficinas por idade e afinidade. Usamos o teatro para falar sobre sustentabilidade e educação corporal e com as crianças maiores realizamos uma oficina sobre educação financeira”, diz.

Para o universitário Thiago Vojciechowski, do Curso de Pedagogia (Unespar), a oficina de educação inclusiva foi essencial. “Trabalhamos coordenação motora, noções espaciais e adaptamos o conteúdo para crianças com necessidades específicas. Inclusão não é um tema novo, mas precisa ser falado com responsabilidade. É nesse contexto que oficinas de inclusão, educação ambiental e teatro se tornam ainda mais significativas”, afirma.

O conteúdo está deixando marcas positivas nos estudantes. “Aprendi como lidar com as pessoas, não julgar pela aparência. Eu não sabia como tratar uma pessoa com autismo e agora já sei”, conta Emanuele, de 11 anos, participante de uma das oficinas. “Eu gostei da ginástica, do quebra-cabeça e aprendi a separar o lixo”, comentam outras crianças demonstrando entusiasmo sobre as experiências”.

A dona de casa Fernanda Aparecida Catori Salveiro, mãe de quatro crianças participantes da programação, valorizou a iniciativa. “É um privilégio ter esse projeto, ainda mais nas férias, pois eles estão aprendendo e se desenvolvendo”, salienta.

A 32 quilômetros dali, em Congonhinhas, município com 12.340 habitantes, onde muitos moradores vivem em áreas afastadas, as ações da Operação Rondon Paraná representam oportunidade de inclusão social por meio da educação e ludicidade.

A estudante Gabriely Baranoski Camargo, do Curso de Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), destaca o crescimento profissional e pessoal. “É uma novidade tanto para o município quanto pra mim, mas está sendo muito bom, pois as crianças assimilam bem o que passamos sobre reciclagem, meio ambiente e sobre educação corporal”, afirma.

SUSTENTABILIDADE E BEM-ESTAR– Em Nova Santa Bárbara, município com 3.908 habitantes e forte presença de moradores da zona rural e idosos, a programação incluiu oficinas de compostagem, hortas suspensa, ginástica e dança.

Depois de participar de uma oficina sobre compostagem a dona de casa Maria Ogawa comentou a experiência. “Eu até tenho algumas plantas, mas parece que não vão pra frente. E agora quero ver se vão”, conta. “Nunca tinha visto uma oficina dessas aqui”. Ela também participou das aulas de ginástica e dança “É raro dançar, mas foi muito legal e é bom para a terceira idade”.

As oficinas também foram pensadas para espaços pequenos e cotidianos simples. “Montamos uma horta suspensa que pode ser feita em apartamentos ou casas pequenas, como forma de ter saúde dentro de casa, com temperos e alimentos naturais”, explica Raisa Horza, aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). O objetivo é estimular a sustentabilidade e o bem-estar em locais com menos acesso a iniciativas ambientais e práticas de autocuidado.

INTEGRAÇÃO LOCAL– Nesta edição, a Operação Rondon Paraná percorre 14 municípios do Norte Pioneiro, fortalecendo a conexão entre universidades e comunidades com ações de saúde, educação e sustentabilidade. Ao longo de 12 dias, os rondonistas estarão nas seguintes cidades: Barra do Jacaré, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Itambaracá, Joaquim Távora, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Quatiguá, Rancho Alegre, Santa Amélia e São Sebastião da Amoreira.

A parceria envolve as universidades estaduais de Londrina (UEL), de Maringá (UEM), de Ponta Grossa (UEPG), do Oeste do Paraná (Unioeste), do Centro-Oeste (Unicentro), do Norte do Paraná (UENP) e do Paraná (Unespar). As atividades contam, ainda, com a participação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR); Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila); Universidade Paranaense (Unipar); do Centro Universitário de Cascavel (Univel); Centro Universitário Ingá (Uningá); Instituto Superior do Litoral do Paraná (Insulpar); e Faculdade de Apucarana (FAP).