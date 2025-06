Na manhã desta quinta-feira, 05/06/2025, o Grupo de Diligências Especiais (GDE) da 12 SDP de Jacarezinho realizou a deflagração da Operação João e Maria. A ação contou com aproximadamente 50 policiais pertencentes a Denarc de Foz do Iguaçu, GDE da 15ª SDP de Cascavel, GDE da 12ª SDP de Jacarezinho e policiais militares do BPFron.

As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2025 quando ocorreu a apreensão de 484kg de maconha na cidade de Ribeirão Claro/PR, divisa com o Estado de São Paulo. A partir da notícia da grande apreensão, o GDE da 12ª SDP passou a apurar os fatos. Após alguns meses de diligências foram identificados os criminosos envolvidos, responsáveis pela aquisição, armazenamento e transporte da droga.

Na data de hoje foi deflagrada a fase final das investigações, realizando-se a prisão dos investigados, além das buscas nas respectivas residências. Os policiais estiveram nas cidades de Matelândia, Medianeira, Itaipulândia e Cascavel. Durante o cumprimento foram localizados durante as diligências aproximadamente 10kg de maconha, 500 carteiras de cigarro aparentemente contrabandeado, aparelhos celulares, dinheiro, rádios comunicadores, caderno de anotação, entre outros.

A 12ª SDP de Jacarezinho esclarece que com esta operação foi possível colher todos os elementos necessários para encerrar as investigações de modo a concluir pela existência de um grupo criminoso voltado ao tráfico interestadual de drogas. No entanto, tal grupo foi completamente desmantelado com a prisão dos investigados.