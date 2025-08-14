O pagamento do Certificado de Licenciamento Anual de Veículos começa nesta sexta-feira (15) para motoristas do Paraná. A data da cobrança segue o número final da placa dos automóveis (ver planilha abaixo), com a última janela sendo em 28 de novembro.
O valor de pagamento do Certificado de Licenciamento Anual em 2025, no Paraná, é de R$ 94,61. Esse documento garante que o veículo atenda aos critérios de segurança e ambientais exigidos por lei.
O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PR) aponta que apenas após o pagamento de outras taxas, como licenciamento e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que a emissão Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é liberdada.
“Trabalhamos com transparência e modernização procurando não incomodar os motoristas, trabalhadores, empresas, e o licenciamento ajuda a resolver as pendências do veículo, deixando-o totalmente regularizado e em segurança para rodar”, explica o Presidente do Detran-PR, Santin Roveda.
Como fazer o pagamento do Licenciamento Anual de Veículos no Paraná
Os primeiros pagamentos estão previstos para numeração final da placa igual a 1. Na sequência, as de término 2, com vencimento em 29 de agosto, sucessivamente até chegar ao encerramento com 0, em 28 de novembro.
O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos no Paraná pode ser feito através das seguintes plataformas:
- Site do Detran-PR;
- Site do PIÁ;
- Aplicativo Detran InteliGente;
- Presencialmente, nas unidades de atendimento do Detran-PR.
O pagamento pode ser feito via pix e o Certificado do Licenciamento Anual de Veículos fica pronto em até 15 minutos.
O documento pode ser emitido em formato físico ou digital, a depender da escolha do motorista. A penalidade para quem não portar o documento é aplicação de multa, pontuação na carteira de habilitação e, em casos mais graves, até na remoção do veículo.
Confira o cronograma para pagamentos do documento
- Placas com final 1 – 15 de agosto;
- Placas com final 2 – 29 de agosto;
- Placas com final 3 – 10 de setembro;
- Placas com final 4 – 19 de setembro;
- Placas com final 5 – 30 de setembro;
- Placas com final 6 – 10 de outubro;
- Placas com final 7 – 20 de outubro;
- Placas com final 8 – 31 de outubro;
- Placas com final 9 – 14 de novembro;
- Placas com final 0 – 28 de novembro;