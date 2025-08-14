O pagamento do Certificado de Licenciamento Anual de Veículos começa nesta sexta-feira (15) para motoristas do Paraná. A data da cobrança segue o número final da placa dos automóveis (ver planilha abaixo), com a última janela sendo em 28 de novembro.

O valor de pagamento do Certificado de Licenciamento Anual em 2025, no Paraná, é de R$ 94,61. Esse documento garante que o veículo atenda aos critérios de segurança e ambientais exigidos por lei.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran-PR) aponta que apenas após o pagamento de outras taxas, como licenciamento e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que a emissão Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo é liberdada.

“Trabalhamos com transparência e modernização procurando não incomodar os motoristas, trabalhadores, empresas, e o licenciamento ajuda a resolver as pendências do veículo, deixando-o totalmente regularizado e em segurança para rodar”, explica o Presidente do Detran-PR, Santin Roveda.

Como fazer o pagamento do Licenciamento Anual de Veículos no Paraná

É possível receber o documento em versão física ou online. (Foto: Albari Rosa/AEN)

Os primeiros pagamentos estão previstos para numeração final da placa igual a 1. Na sequência, as de término 2, com vencimento em 29 de agosto, sucessivamente até chegar ao encerramento com 0, em 28 de novembro.

O pagamento do Licenciamento Anual de Veículos no Paraná pode ser feito através das seguintes plataformas:

Site do Detran-PR;

Site do PIÁ;

Aplicativo Detran InteliGente;

Presencialmente, nas unidades de atendimento do Detran-PR.

O pagamento pode ser feito via pix e o Certificado do Licenciamento Anual de Veículos fica pronto em até 15 minutos.

O documento pode ser emitido em formato físico ou digital, a depender da escolha do motorista. A penalidade para quem não portar o documento é aplicação de multa, pontuação na carteira de habilitação e, em casos mais graves, até na remoção do veículo.

Confira o cronograma para pagamentos do documento