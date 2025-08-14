Na manhã desta quinta-feira (14), uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de 488 quilos de maconha, transportados em uma caminhonete com placas adulteradas. A ação ocorreu nas proximidades de Goioerê, no noroeste do Paraná.

Segundo informações da PRF, a abordagem teve início quando os agentes tentaram parar o veículo suspeito. O condutor, no entanto, desobedeceu à ordem de parada e iniciou uma fuga em alta velocidade. Após percorrer alguns quilômetros, ele perdeu o controle da caminhonete, que capotou violentamente. O motorista, que não utilizava cinto de segurança, foi lançado a cerca de 30 metros do local do acidente.

Durante a inspeção do veículo, os policiais encontraram diversos fardos de maconha. Parte da carga ficou espalhada pela rodovia em razão do impacto. O motorista foi socorrido por equipes de emergência e encaminhado a um hospital da região, onde permanece sob custódia.

A ocorrência foi registrada e todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Goioerê, que dará continuidade às investigações. A PRF reforça que ações de fiscalização seguem intensificadas na região, visando o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade nas rodovias federais.