Esta semana vai ter muita atividade cultural para os moradores de Assaí (PR), graças à Grita Cia de Palhaças, de Londrina (PR), que desembarca na cidade com o espetáculo “As Multidançarinas”, além de contação de histórias e oficina formativa destinada a crianças e mulheres.

A programação começa nesta quinta-feira (4 de dezembro), às 9h, CEEP Profª Maria Lydia Cescato Bomtempo – Centro Estadual de Educação Profissional (Rua Edgar Bardal, s/n) com a apresentação do espetáculo “As Multidançarinas”, com as palhaças Adelaide, Cora e Frida. No palco, elas transformam a dança em pura comicidade – sem dizer uma única palavra. Utilizando coreografias que mesclam gingado e trapalhadas, as três palhaças mostram que dançar é para todas as pessoas, independentemente do estilo.

Oficina de Palhaçaria

À tarde, a partir das 13h30 será realizada a Oficina de palhaçaria na infância para crianças no CMEI Oásis Santa Paula. O evento é fechado para alunos da escola.

Contação de histórias

A programação prossegue na sexta-feira (5), às 9h, com a Contação de Histórias para estudantes no CEEP Profª Maria Lydia Cescato Bomtempo. Em “Histórias sem pé nem cabeça, mas com coração”, a palhaça Adelaide (Juliana Galante) vai divertir a criançada com três histórias que falam sobre a importância da liberdade, do respeito às diferenças, do amor-próprio e da empatia.

Vivência do Riso

Fechando a programação em Assaí (PR), ainda na sexta-feira, às 13h30, será realizada vivência “Sensibilização do Riso”, direcionado para mulheres da Secretaria de Assistência Social.

Projeto Grita Circula

As apresentações e oficinas fazem parte do projeto Grita Circula, iniciativa que está promovendo ações culturais em dez cidades paranaenses: Rolândia, Arapongas, Cambé, Arapongas, Apucarana, Ibiporã, Sertanópolis, Marilândia do Sul, Alvorada do Sul, São Jerônimo da Serra e Assaí. O Projeto Grita Circula foi aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura – Governo do Paraná, com recursos da política nacional Aldir Blanc de fomento à cultura, Ministério da Cultura – Governo Federal.

Grita Cia. de Palhaças

Formada pelas atrizes Aneliza Paiva, Juliana Galante e Mariana Ferrari, a Grita Cia de Palhaças nasceu em Londrina (PR) a partir de pesquisas em palhaçaria feita por mulheres. O trabalho sugere reflexões feministas e políticas de forma subjetiva e lúdica que abordam o especismo, a liberdade, o enfrentamento ao patriarcado, o cuidado com a saúde mental infanto-juvenil e o empoderamento feminino.