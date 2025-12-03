Jacarezinho, no norte do Paraná, apresenta uma excelente oportunidade para quem busca investir em lotes urbanos amplos e uma área rural diferenciada, todos bem localizados e cercados pela natureza. São imóveis disponíveis em região valorizada, com infraestrutura completa e fácil acesso.

🏡 Lotes Urbanos disponíveis

Lote 1

Frente: 18,39m

Área: 1.348,04m²

Diferenciais: poço artesiano, reservatório de 30.000 litros, rede de água Sanepar e energia elétrica

Valor: R$ 200.000,00

Lote 2

Frente: 18,51m

Área: 1.342,80m²

Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica

Valor: R$ 150.000,00

Lote 3

Frente: 18,51m

Área: 1.368,29m²

Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica

Valor: R$ 150.000,00

Lote 4

Frente: 16,48m

Área: 1.292,85m²

Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica

Valor: R$ 150.000,00

Todos os lotes urbanos estão cercados com palanques e alambrado, além de serem escriturados e registrados, garantindo segurança jurídica ao comprador.

🌾 Área Rural

Área total: 24.660,00m²

Características: totalmente cercada, acesso particular empedrado

Valor: R$ 350.000,00

📍 Localização privilegiada

Os imóveis ficam de frente para a estrada que dá acesso à vila rural. Do outro lado da rua, encontram-se a igreja católica e o campo de futebol do bairro, reforçando o caráter comunitário e familiar da região.

A estrada está em processo de melhoria, sendo cascalhada com pedras irregulares em obra realizada pela prefeitura, o que valoriza ainda mais os terrenos.

Contato👇

Bruno Prats Correa da Silva – CRECI/PR 13304

Telefone e WhatsApp: (43) 99134-1589

Endereço: Rua Costa Júnior, 945 – Centro, Jacarezinho/PR