Jacarezinho, no norte do Paraná, apresenta uma excelente oportunidade para quem busca investir em lotes urbanos amplos e uma área rural diferenciada, todos bem localizados e cercados pela natureza. São imóveis disponíveis em região valorizada, com infraestrutura completa e fácil acesso.
🏡 Lotes Urbanos disponíveis
Lote 1
Frente: 18,39m
Área: 1.348,04m²
Diferenciais: poço artesiano, reservatório de 30.000 litros, rede de água Sanepar e energia elétrica
Valor: R$ 200.000,00
Lote 2
Frente: 18,51m
Área: 1.342,80m²
Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica
Valor: R$ 150.000,00
Lote 3
Frente: 18,51m
Área: 1.368,29m²
Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica
Valor: R$ 150.000,00
Lote 4
Frente: 16,48m
Área: 1.292,85m²
Infraestrutura: rede de água Sanepar e energia elétrica
Valor: R$ 150.000,00
Todos os lotes urbanos estão cercados com palanques e alambrado, além de serem escriturados e registrados, garantindo segurança jurídica ao comprador.
🌾 Área Rural
Área total: 24.660,00m²
Características: totalmente cercada, acesso particular empedrado
Valor: R$ 350.000,00
📍 Localização privilegiada
Os imóveis ficam de frente para a estrada que dá acesso à vila rural. Do outro lado da rua, encontram-se a igreja católica e o campo de futebol do bairro, reforçando o caráter comunitário e familiar da região.
A estrada está em processo de melhoria, sendo cascalhada com pedras irregulares em obra realizada pela prefeitura, o que valoriza ainda mais os terrenos.
Contato👇
Bruno Prats Correa da Silva – CRECI/PR 13304
Telefone e WhatsApp: (43) 99134-1589
Endereço: Rua Costa Júnior, 945 – Centro, Jacarezinho/PR