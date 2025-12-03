Na noite desta terça-feira, por volta das 22h, a Polícia Militar de Siqueira Campos flagrou um adolescente conduzindo uma motocicleta em situação irregular na região central da cidade. A abordagem ocorreu na Rua Marechal Deodoro, durante patrulhamento de rotina.

Segundo a PM, a equipe avistou uma motocicleta circulando sem retrovisores e com escapamento adulterado, emitindo ruído excessivo. Diante das irregularidades, os policiais realizaram o acompanhamento e deram voz de abordagem no momento oportuno.

Durante a fiscalização, foi constatado que o condutor era menor de idade e não possuía habilitação para dirigir. A motocicleta, pertencente a outra pessoa, apresentava diversas irregularidades, entre elas: ausência de retrovisores, escapamento com descarga livre, pneu dianteiro extremamente desgastado e pendências administrativas referentes ao ano vigente.

Diante da quantidade de infrações, foram lavradas seis notificações conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da Polícia Militar. O adolescente, após receber orientações, foi liberado no local.

A corporação reforça a importância da fiscalização contínua para prevenir acidentes e garantir a