O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, deu início oficial na última sexta-feira (16) à etapa regional dos 71º Jogos Escolares do Paraná (JEPS), com uma solenidade de abertura marcante no Ginásio de Esportes Cássio Arantes Pereira, recentemente revitalizado pela atual gestão.

O evento reúne mais de 1.700 participantes com idades entre 12 e 17 anos, de mais de 50 escolas públicas e privadas de 12 municípios da região, disputando diversas modalidades esportivas.

Na cerimônia, Palhares destacou o orgulho de sediar um evento deste porte, reforçando o papel do esporte na formação dos jovens, estimulando valores como disciplina, respeito e trabalho em equipe.

“É uma alegria imensa receber tantos talentos aqui em Jacarezinho. O esporte transforma vidas e estamos muito felizes em poder proporcionar esse momento para os nossos jovens. Que comecem os jogos!”, anunciou o prefeito.

A solenidade contou com a participação especial do ex-jogador Giovanni Silva, que acendeu a Pira Olímpica. Ele teve passagens de destaque pelo Santos e pelo Barcelona, e que participou da solenidade inspirando os estudantes com sua história de superação e conquistas no futebol profissional.

Palhares agradece a todos os envolvidos na organização — Núcleo Regional de Educação (NRE), Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, comissão organizadora e autoridades presentes — e deu as boas-vindas aos visitantes em nome da população de Jacarezinho.

A etapa regional dos JEPS segue até quarta-feira (21), com uma programação intensa de competições.

A expectativa é de que centenas de famílias e torcedores acompanhem os jogos ao longo dos dias, incentivando o espírito esportivo, a amizade e o respeito entre os participantes.