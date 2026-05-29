O prefeito de Jacarezinho, Marcelo Palhares, foi homenageado com a Medalha Guardião do Norte Pioneiro, a mais alta condecoração concedida pelo 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM). A honraria foi entregue durante as celebrações dos 73 anos da corporação, reconhecendo personalidades e instituições que contribuíram de forma significativa para o fortalecimento da segurança pública e para a proteção da comunidade regional.

A Medalha Guardião do Norte Pioneiro simboliza o reconhecimento oficial pelo compromisso, parceria institucional e apoio às ações desenvolvidas em prol da segurança da população. A homenagem destaca a importância da integração entre o poder público municipal e as forças de segurança na construção de cidades mais seguras e humanas.

Ao receber a notícia da homenagem, o prefeito Marcelo Palhares agradeceu o reconhecimento e ressaltou que a conquista representa o trabalho conjunto realizado em benefício da população.

“Recebo esta honraria com muita gratidão e respeito. A Medalha Guardião do Norte Pioneiro representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas o resultado de uma parceria sólida entre a Prefeitura de Jacarezinho e a Polícia Militar. Agradeço ao 2º BPM pela homenagem e reafirmo nosso compromisso de continuar trabalhando pela segurança, pelo bem-estar e pela qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito.

A solenidade também marca os 73 anos de história do 2º BPM, consolidando-se como referência em segurança pública para toda a região do Norte Pioneiro. Atualmente, o batalhão atende cerca de 338 mil habitantes em 22 municípios, por meio de uma estrutura estratégica composta por companhias operacionais e serviços especializados, como ROCAM, ROTAM, Patrulha Rural, Patrulha Maria da Penha e Agência Local de Inteligência.

Ao longo de mais de sete décadas, o 2º BPM construiu uma trajetória marcada pela disciplina, coragem e proximidade com a comunidade, desempenhando papel fundamental na preservação da ordem pública e na promoção da segurança regional. A atuação preventiva e estratégica da corporação contribui diretamente para o desenvolvimento social e econômico do Norte Pioneiro, fortalecendo a confiança da população nas instituições de segurança.

A homenagem ao prefeito Marcelo Palhares reforça a importância da união entre os diversos setores da sociedade e as forças de segurança, evidenciando que a proteção da população é uma responsabilidade compartilhada e construída diariamente por meio da cooperação e do compromisso com o interesse público.