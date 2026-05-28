Desde o dia 26 de maio, escolas municipais de Jacarezinho estão recebendo espetáculos do XXI EnCena: Festival Internacional de Teatro de Jacarezinho. O grupo Triolé, de Londrina, está apresentando a peça de palhaçaria “Qual a graça de Laurinda?” em seis escolas da cidade.

A iniciativa, que integra o Programa + Cultura para as Crianças, tem como objetivo democratizar o acesso à cultura e promover experiências artísticas entre crianças e educadores, levando o teatro diretamente ao ambiente escolar. Reconhecido por sua atuação no cenário cultural paranaense, em “Qual a graça de Laurinda?”, o grupo Triolé leva a magia do picadeiro para as escolas, mostrando as peripécias de Lambreta e Mereceu para conquistar o coração de Laurinda. As apresentações vão até 1º de junho.

Além do espetáculo “Qual a graça de Laurinda?”, alunos da rede municipal também participaram da programação do XXI EnCena no Conjunto Amadores de Teatro, com a peça infantil “Bamberê”, do Grupo Baquetá, e a Escola Municipal do Campo Maria Elídia recebeu a estreia oficial do espetáculo “Branca Flor”, do Grupo Paiol.

O XXI EnCena é realizado pela Prefeitura Municipal de Jacarezinho, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), pelo Instituto Federal do Paraná (IFPR) — Campus Jacarezinho e pelo Conjunto Amadores de Teatro (CAT). O festival recebe o apoio das Secretarias Estaduais de Cultura (SEEC), de Turismo (SETU) e de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) e do Serviço Social do Comércio (Sesc).